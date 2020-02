Coronavirus a Napoli, le parole del presidente della regione Vincenzo De Luca. Di seguito le parole del politico campano sulla situazione nella sua regione.

Coronavirus, a Napoli probabile caso: l’annuncio – VIDEO

E’ da poco finita una conferenza stampa che ha tenuto il presidente della regione campania Vincenzo De Luca. Il politico ha ammesso che c’è un tampone collezionato in Campania che è risultato positivo al test del coronavirus. La conferma però non è totale. Il test è stato spedito allo Spallanzani di Roma, dove ci saranno ulteriori verifiche per comprendere se si tratti di un falso positivo o c’è davvero un’infezione in corso. Le parole del presidente De Luca in conferenza:

“E’ di pochi minuti fa la notizia che abbiamo inviato dalla Campania a Roma un tampone risultato positivo e di un altro per il quale attendiamo riscontro.

Sarà il Ministero, com’è giusto che sia, a dare comunicazione ufficiale.

LEGGI ANCHE —-> Spunta la Foto sul Coronavirus: diventa subito ultra virale