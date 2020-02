È appena arrivato il comunicato ufficiale da parte della regione Lombardia: tutti i locali potranno, già da oggi, riaprire anche dopo le 18

L’allarmismo e la preoccupazione a causa del Coronavirus non sembrano volersi fermare. I casi in Italia sono in continuo aumento, così come quello dei decessi. Tra i tanti territori della penisola colpiti, la Lombardia è certamente la regione con il maggior numero di focolai e la cui situazione è più critica. Da ormai diversi giorni, sotto ordinanza restrittivi, tutti i principali pub e locali in Lombardia sono obbligati a chiudere dalle ore 18 alle ore 6 del giorno successivo, in modo da evitare assembramenti che possano alimentare il contagio. È però appena arrivata la nota ufficiale da parte della regione Lombardia: tutti i locali e bar del territorio lombardo potranno riprendere le loro attività anche dopo le ore 18. Termina quindi il divieto di esercizio nelle ore serali.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus: 12 vittime in Italia, 374 casi positivi – DIRETTA

Coronavirus, arrivato il comunicato da parte della regione Lombardia

La chiusura anticipata dei locali in Lombardia cessa già a partire da oggi. Lo rivela la Regione Lombardia, tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito web. Grazie alla comunicazione da parte della regione del nord Italia, finalmente potranno riprendere le normali attività ai proprietari dei locali lombardi. Inoltre, nonostante sia arrivata la liberatoria, rimane comunque vietato il servizio bar al bancone. Verrà effettuato tutto direttamente ai tavoli, in modo da evitare un eccessivo accumulo di persone in un’area molto ristretta, che potrebbe alimentare ulteriormente il contagio nella regione più martoriata dalla terribile epidemia cinese del Coronavirus.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, guariti i cinesi allo Spallanzani: l’annuncio