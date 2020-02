Coronavirus, annuncio importante dallo Spallanzani: sono guariti ufficialmente i due cinesi ricoverati dallo scorso gennaio. Ecco l’ultimissimo bollettino medico della struttura sanitaria.

Coronavirus, è ufficialmente guarita la coppia cinese ricoverata all’ospedale Spallanzani di Roma. I due, un uomo di 66 anni e una donna di 65, sono stati i primi due casi ufficiali registrati in Italia.

Coronavirus, guariti i due cinesi allo Spallanzani

Ad annunciarlo è stato Alessio D’Amato, assessore regionale alla Sanità, il quale ha riferito che “ieri, per la prima volta, sono risultati entrambi negativi i test per la ricerca del nuovo coronavirus”.

Ricoverati nella Capitale da fine gennaio scorso, vi resteranno ancora qualche giorno per sicurezza. I test, infatti, saranno ripetuti ancora diverse volte ancora prima del via libera definitivo. La loro situazione si era a un certo punto aggravata, salvo poi riprendersi definitivamente come dichiarato dalla struttura.

Una volta ottenuto l’ok, potranno poi rientrare a casa ovvero Wuhan da dove tutto ha avuto origine. Erano nel Bel Paese per un viaggio di piacere dopo anni di lavoro ininterrotto: atterrati a Milano, sono passati per Verona, Parma, Firenze e infine Roma. L’emergenza cinese si era già diffusa, ma decisero di partire pur di realizzare il loro sogno.

“Appena siamo arrivati a Roma ci siamo ammalati. Non abbiamo preso mezzi pubblici, quindi siamo sereni e vogliamo rassicurare tutti. Non abbiamo contagiato nessuno perché la città non l’abbiamo nemmeno vista. Ringraziamo l’ospedale Spallanzani per quanto sta facendo per noi”, furono queste le parole pronunciate poco dopo la degenza per rassicurare la città laziale.