Coronavirus, il governatore della Lombardia si mette in isolamento: una sua stretta collaboratrice è stata trovata positiva.

Coronavirus, il governatore della Lombardia finisce in isolamento. Doveva tenere una conferenza stampa alle 18.30 per fare il punto della situazione ed è stata annullata. Poi qualche ora più tardi via Facebook è arrivata la spiegazione di Attilio Fontana: “Purtroppo una mia stretta collaboratrice è risultata essere positiva al corunavirus. Da oggi anche io mi atterrò alle istruzioni date dall’Istituto superiore della Sanità, per cui per due settimane cercherò di vivere in sorta di autoisolamento”.

Fintana nel lungo messaggio ha spiegato che si tratta di una persona che lavora con lui tutti i giorni. “Per questo motivo anche noi che facciamo parte della stessa squadra ci siamo sottoposti al test. Per ora non ho contratto alcun tipo di infezione così come tutti gli altri che si sono sottoposti all’esame”. In pogni caso, per scrupolo, da oggi anche lui indosserà la mascherina per evitare eventualmente di contagiare qualcuno.

Il problema è che nei giorni scorsi per il suo ruolo istituzionale ha incontrato diversi espomnenti politici. Come il ministro della Salute, Roberto Speranza, o come il segretario della Lega, Matteo Salvini. Quindi se mai prima non l’avessero ancora fatto, pure loor dovranno sottoporsi al tampone per un controllo.

Coronavirus in Lombardia, la Procura di Lodi ha aperto un’inchiesta ufficiale



La Lombardia continua a confermarsi la regione con il maggior numero di casi in Italia, diffusi anche in altre zone al di fuori del nostro Paese. E anche per questo oggi la Procura di Lodi ha deciso di aprire un’inchiesta per ricostruire come sia stata possibile la diffusione del Coronavirus.

In un comunicato ha spiegato che soi tratta di “un’indagine volta ad accertare eventuali responsabilità nella gestione di quello che allo stato sembra essere il paziente 1 del più grosso focolaio dell’epidemia che ha determinato l’attuale situazione di emergenza sanitaria del Paese”.