Il social network si schiera contro la disinformazione riguardante il Coronavirus. Facebook si è impegnata a oscurare le inserzioni di prodotti che promettono di prevenire o curare la malattia.

Da tempo ormai Facebook si è impegnata pubblicamente a portare avanti azioni di contrasto al propagare di bufale e fake news di varia natura. L’allerta procurata dal diffondersi del Coronavirus in giro per il mondo ha portato, come prevedibile, a diversi tentativi di truffa e sciacallaggio.

Un rappresentante dell’azienda di Mark Zuckerberg, interpellato da Business Insider, ha spiegato come abbiano di recente implementato “Nuove politiche per proibire gli annunci relativi al Coronavirus”. Il riferimento è a quelle inserzioni che puntano a “creare un senso di urgenza, implicando una fornitura limitata o garantendo una cura o la prevenzione. Le stesse politiche si applicano anche per il Marketplace”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Amazon prende provvedimenti contro i prodotti Fake

Coronavirus, Facebook contro la disinformazione

Facebook era già stata in passato al centro di polemiche per aver tollerato la diffusione di informazioni e annunci pubblicitari fuorvianti. La decisione in merito al Coronavirus ricalca quella presa in passato sulla propaganda no-vax, per la quale le ristrizioni sono aumentate nel corso dell’ultimo anno.

Ciò nonostante, nel caso della disinformazione sui vaccini, sulla piattaforma trovano ancora spazio diverse inserzioni controverse. La paura degli analisti è dunque che, nonostante i buoni propositi dell’azienda, non sarà semplice porre freno a truffe ed allarmismi.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, Amuchina venduta online a prezzi esorbitanti – FOTO

gli sciacalli del web, prezzi gonfiati e disinformazione

Il social network dei pollici alzati non è certo l’unica piattaforma ad aver sperimentato questo fenomeno, tentativi analoghi come abbiamo visto si sono verificati anche sui principali siti di e-commerce come Amazon ed Ebay.

Facebook inoltre ha fatto sapere, sempre relativamente al Coronavirus, che si riserverà di rimuovere anche tutti quei contenuti “che sono stati contrassegnati dalle principali organizzazioni sanitarie globali e dalle autorità sanitarie locali come in grado di causare danni alle persone che li dovessero considerare veritieri”.