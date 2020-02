Coronavirus evacuata sala stampa in Italia. Poco prima della conferenza, c’è stata una criticità e sono stati fatti dei rilevamenti immediati.

Coronavirus, evacuata sala stampa: tampone all’unità di crisi

L’unità di crisi è quel corpo preposto a gestire la situazione quando le cose si complicano. Sono loro la prima linea per cercare di gestire la crisi e cosa succede alle persone. Proprio un membro dell’unità di crisi, però, pare abbia avuto dei problemi, gettando nel panico l’area che doveva controllare. Stava per cominciare la conferenza con degli aggiornamenti della Regione Lombardia, ma la situazione poi è crollata in modo inaspettato. Un membro dell’unità di crisi non è stato bene ed ha manifestato alcuni sintomi. I giornalisti sono stati invitati a lasciare immediatamente la sala stampa ed evacuare la zona. Un tampone è subito stato fatto al soggetto. Ora si attende una risposta.

