Coronavirus, dodicesima vittima in Italia: è un 69enne dell’Emilia Romagna anche se viene considerato un paziente di Lodi.

Dodicesima vittima in Italia a causa del Coronavirus: si tratta di un 69enne in Emilia Romagna con pregresse patologie respiratorie. La vittima sarebbe da considerarsi, in ogni caso, un paziente di Lodi. Secondo quanto riportato dal capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, sarebbero al momento 374 i contagi nel nostro paese e le regioni più colpite sarebbero Lombardia (258), Veneto (71) ed Emilia Romagna (30).

Coronavirus, nuova ipotesi per Juve-Inter

Intanto la gara tra Juventus e Inter, inizialmente in programma domenica sera, potrebbe disputarsi lunedì 2 marzo a porte aperte. I provvedimenti della Regione Piemonte scadono sabato 29 febbraio, mentre quelli del Governo domenica 1° marzo e, proprio in virtù di questo, da lunedì 2 marzo sarebbe possibile far disputare il match a porte aperte. Seguiremo con attenzione questa ed altre vicende relative al Coronavirus e vi terremo sicuramente aggiornati in tal senso nelle prossime ore.

