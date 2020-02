Incidente mortale a Cologno Monzese, in provincia di Milano: un uomo è deceduto dopo essere stato travolto da un’auto. Ecco i dettagli e la ricostruzione della tragedia

Gravissimo incidente a Cologno Monzese, in provincia di Milano, dove questa mattina un uomo è stato ucciso investito da un’auto. Secondo le prime ricostruzioni il pedone, un 44enne di origine romena, è stato travolto da una Smart mentre stava attraversando la strada. Una tragedia forse causata da una distrazione fatale alla guida del veicolo.

Cologno Monzese, pedone investito da un’auto muore sul colpo: la ricostruzione della tragedia

La tragedia si è consumata mercoledì mattina, poco prima della ore 7 in Corso Roma, ma malgrado i tempestivi soccorsi per l’uomo non c’era più niente da fare. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Sesto, che stanno effettuando le ricostruzioni dell’incidente. La Smart era condotta da un italiano 28enne che stava procedendo in direzione Vimodrone. Il pedone avrebbe attraversato la strada a circa 5 metri dalle strisce pedonali e l’impatto con l’automobile è stato tremendo.

Il parabrezza e la parte anteriore della Smart sono stati completamente sfondati e la vittima ha fatto un volo di qualche metro. Immediati i soccorsi degli operatori sanitari, che però non hanno potuto fare altro che constatare il decesso per il grave trauma cranico. Il conducente della Smart ha rivelato alle forze dell’ordine che stava procedendo a basse velocità (circa 40 chilometri orari) ma ovviamente il ragazzo è indagato per omicidio stradale. Da accertare ancora le cause della tragedia, al vaglio degli inquirenti.