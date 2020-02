Dopo le varie accuse, torna a difendersi l’ospedale di Codogno. Il nosocomio afferma di avere la coscienza a posto, ed arriva l’appoggio di Matteo Renzi.

Dopo le prime morti causate dal virus conosciuto come Covid-19, il’ospedale di Codogno si difende dalle varie accuse. La piccola provincia nel Basso Lodigiano è il centro del focolaio, e negli ultimi giorni è stato preso di mira proprio l’ospedale nel lombardo.

Ma il nosocomio nelle ultime il nosocomio respinge le accuse ed afferma: “Non siamo eroi ma certe parole moralmente uccidono“.

Inoltre Giorgio Scanzi, primario di medicina dell’ospedale di Codogno, risponde alle accuse del premier Conte afferma: “Dal primo istante dell’emergenza non abbiamo lasciato i nostri ammalati nemmeno per un istante. Alcuni di noi, tra medici e infermieri, sono infetti e lottano adesso contro il virus“.

Scanzi ha poi rincarato la dose richiedendo maggior gratitudine da parte dei principali organi dello stato.

Codogno, Matteo Renzi si schiera con il primario dell’ospedale

Dopo le parole di Giorgio Scanzi, a sorpresa è arrivato anche l’appoggio di uno dei personaggi di rilievo della politica italiana, Matteo Renzi. L’ex premier si ès chierato apertamente contro il premier Conte e questa è stata un’altra occasione per ribadire la sua posizione.

Il senatore fiorentino ha infatti affermato: “Vorrei che tutto il Paese, senza eccezioni e senza polemiche, dicesse in queste ore il proprio grazie ai medici, agli infermieri, al personale sanitario, ai volontari. A cominciare dai medici della Lombardia, che da giorni combattono in prima linea contro il coronavirus“.

Inoltre un aiutante del Pronto Soccorso ha fatto luce sui vari spostamenti del paziente 1, affermando che dal Basso Lodigiano si è subito trasferito a Castiglione d’Adda. Il suo medico, contagiato dopo l’incontro, gli aveva prescritto dei farmaci contro una sindrome influenzale.

Successivamente il medico si è presentato al pronto soccorso, ma è stato subito messo in codice verde. In ospedale, i sanitari del basso Lodigiano sono riusciti a curarlo ed a dimetterlo. La moglie, incinta ed asintomatica, non ha subito il contagio.

Sfortunatamente però, al momento dello scoppio dei problemi respiratori, l’uom è stato messo in isolamento. Solamente in quel momento, la donna si è ricordata di un incontro con un amico rientrante dalla Cina e risultato negativo ai test. Purtroppo poi per il medico era troppo tardi e non c’è stato niente da fare.

