Champions League: Lione-Juventus 1-0, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino dell’andata per gli Ottavi di Finale che è finita da pochissimo.



Champions League, ancora una volta escono i limiti della Juventus attuale che per un tempo si dimentica di giocare e poi è tardi. Il Lione parte forte, fa vedere poco palla ai bianconeri (in bianco) e sfiora il vantaggio con la zuccata di Ekambi sulla traversa. Lo trova 10′ dopo grazie a Tousart che si fa trovare pronto a due passi dalla porta.



Nella ripresa Sarri dà fiducia ai suoi, ma poi cambia tutto mandando in campo anche Higuain per il tridfente pesante. Una sola occasione vera, sui piedi di Dybala che sbaglia. E nel finale un paio di contatti sospetti. Nell’altra sfida della sewrata vittoria del Manchester City in casa del Real Madrid, 2-1 in rimonta.

Champions League: Lione-Juventus 1-0, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

LIONE (3-5-2): Lopes 6; Denayer 6.5, Marcelo 6, Marçal 6.5; Dubois 6.5 (77′ Tete sv), Guimaraes 6, Tousart 7, Aouar 6, Cornet 6 (81′ Andersen sv); Toko Ekambi 6.5 (66′ Terrier 6), Dembele 6. All. Garcia 7.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny 6; Danilo 5.5, De Ligt 5.5, Bonucci 6, Alex Sandro 5.5; Bentancur 5, Pjanic 5.5 (62′ Ramsey 6), Rabiot 4 (79′ Bernardeschi sv); Cuadrado 6 (70′ Higuain sv), Dybala 7, Cristiano Ronaldo 6. All. Sarri 5.5

MARCATORE: 31′ Tousart (L)

AMMONITI: Marcelo (L), Cornet (L)

<<< Clicca qui per vedere in anteprima gli highlights di Lione-Juventus>>>