Tenerife, italiano positivo al Coronavirus: scatta la massima allerta tra i turisti delle Canarie

Un turista italiano è risultato positivo al coronavirus a Tenerife. Il caso è stato rilevato lunedì sera ed è stato confermato dal Ministero della Salute del governo delle Isole Canarie.

Il vacanziero, un medico di professione, probabilmente arrivato a Tenerife dalla Lombardia, è risultato positivo al coronavirus, diventando il terzo caso di COVID-19 confermato in Spagna.

Il cittadino italiano dopo aver accusato i primi sintomi si è recato al pronto soccorso della clinica Quirón Sur, tra le 14:00 e le 14:30 di ieri. Accompagnato da una donna, ha confermato di avere la febbre alta da almeno sei giorni. Successivamente, alle 16:00, il personale della sanità pubblica del governo delle Isole Canarie è andato a raccogliere i campioni per eseguire i test presso l’ospedale universitario Nuestra Señora de Candelaria, che ha confermato il caso. L’Italia è il terzo paese per numero di casi confermati dopo la Cina, il paese di origine dell’epidemia e la Corea del Sud.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, scambiano filippino per cinese: rissa al supermercato – VIDEO

Tenerife, italiano positivo al Coronavirus: allerta tra i turisti dell’isola

Il medico italiano, dopo le analisi del caso, si trova in quarantena presso il Residence dove risiede. Questo per evitare possibili contagi all’interno dei non grandissimi ospedali di Tenerife. Secondo fonti spagnole, anche la donna in sua compagnia sarà sottoposta agli accertamenti del caso.

Il Ministero della sanità del governo delle Isole Canarie, attraverso la direzione generale della sanità pubblica, riferisce l’attivazione del protocollo stabilito per il Coronavirus. Il protocollo stabilisce l’obbligo di eseguire i secondi test presso il National Center for Microbiology dell’Istituto sanitario Carlos III. Le prove arriveranno a Madrid solo nella giornata di oggi dopo che una tempesta meteorologica ha colpito le Canarie negli ultimi giorni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Mission Impossible, Venezia blocca le riprese del film per Coronavirus