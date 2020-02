Salvini prolunghiamo anno scolastico. Il leader della Lega ha appena parlato di una proposta che vorrebbe avanzare per cercare di recuperare il tempo che si sta perdendo a scola.

Salvini vuole prolungare l’anno scolastico. Il numero uno della Lega oggi presenterà una serie di proposte al capo del governo per cercare di modificare lo status quo a causa del coronavirus. Tra le proposte più radicali di Salvini c’è la volontà di allungare il calendario scolastico in seguito alla chiusura delle scuole del nord Italia, bloccate dal virus. Di seguito le sue parole, riportate da ANSA.

Salvini: “Prolunghiamo anno scolastico per il coronavirus”

“Se il protrarsi della chiusura delle scuole sarà di oltre una settimana bisognerà pensare di prolungare l’anno scolastico oltre la data di chiusura preventivata. Mi premurerò di comunicare al premier queste che sono le proposte della Lega. Tanto basta chiamare il numero giusto per parlare.

I problemi del virus e delle zone di quarantena? Qualcuno in maniera sgradevole, invece di guardare cosa non ha funzionato in casa propria, cerca responsabilità in casa altrui. Gli operatori nelle zone rosse non meritano che qualcuno in maniera sgradevole li indichi come i responsabili di quello che sta accadendo.

Occorre un piano straordinario per il turismo, uno dei settori più colpiti, dove stiamo arrivando all’80% di disdette in entrata e uscita. E deve essere diffuso su tutto il territorio nazionale.

Io ringrazio i medici e infermieri e tutti gli operatori che si stanno facendo carico dell’emergenza: meritano rispetto, onore e medaglie e non essere additati come untori.

Speriamo che le nostre proposte non vengano messe in quarantena, che siano utilizzate. Perché questi provvedimenti riguardano la vita vera delle persone. Intanto oggi verranno consegnate al presidente consiglio auspicando ci sia la volontà di lavorare insieme”.

