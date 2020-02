Continua la psicosi da Coronavirus. Nelle città di Milano, Roma e Torino è momentaneamente sospeso il servizio Prime Now di Amazon per le troppe richieste

“Oggi le consegne non sono disponibili”. Entrando sul sito di Amazon Prime Now, il noto servizio del colosso mondiale fondato da Jeff Bezos, tutti i clienti in Italia troveranno questo banner in cima al sito. Continua quindi la psicosi da Coronavirus in tutto il Paese, con migliaia di richieste al minuto che hanno costretto il portale di E-Commerce più famoso e redditizio al mondo a sospendere il proprio servizio, per mancanza di prodotti in magazzino da poter consegnare in giornata ai propri clienti. Resta da capire se la situazione si risolverà nei prossimi giorni, ma al momento effettuare la spesa è diventata una ‘mission impossible‘.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, un’altra regione colpita: due italiani positivi in Austria – DIRETTA

Amazon Prime Now, la home page del sito oggi

Com’era facilmente intuibile, la psicosi da Coronavirus ha colpito, e continua a colpire, anche il web. Già da qualche giorno girano foto e video sui supermercati presi letteralmente d’assalto dagli italiani, volenterosi di fare scorta di cibo per poi chiudersi nelle proprie case. Per coloro che non hanno invece intenzione di spostarsi per andare nei supermercati, esiste il web. Analizzando la top 20 dei prodotti più venduti su Amazon durante il weekend appena passato, è possibile vedere come i clienti online abbiano acquistato nella maggior parte dei casi alimentari e prodotti per l’igiene, come mascherine e gel disinfettanti. La situazione è sfuggita di mano persino al colosso americano di Jeff Bezos Amazon, che ha dovuto sospendere il servizio Prime Now (che garantisce la consegna in giornata) a causa del numero eccessivo di richieste.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, annunciato il primo caso in una nuova regione