Dove vedere Napoli-Barcellona in streaming gratis e in tv: tutte le info per seguire in diretta il match di Champions League e le probabili formazioni

Il grande giorno per il Napoli di Gennaro Gattuso è arrivato. Martedì 25 febbraio, alle 21, al San Paolo arriverà il Barcellona dei “marziani” per la gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. I partenopei, dopo un lungo periodo di crisi, stanno ritrovando fiducia e risultati, visto che sono reduci da 3 vittorie consecutive tra campionato e Coppa Italia negli ultimi 10 giorni. I blaugrana sono in testa nella Liga, a +2 dal Real Madrid, e nell’ultima gara hanno strapazzato l’Eibar 5-0.

Napoli-Barcellona streaming gratis: dove vedere il match di Champions League

Oltre all’altissima posta in palio, c’è grande suggestione a Napoli per l’arrivo, per la prima volta, di Lionel Messi al San Paolo. L’argentino è quanto di più vicino ci sia mai stato all’intramontabile idolo Diego Armando Maradona e tutti gli occhi saranno per lui. Il neo allenatore dei catalani Setièn dovrà fare a meno dell’infortunato Suarez, mentre Gattuso potrà contare in un Mertens in formato super in Europa (5 gol nel girone).

Ma dove vedere Napoli-Barcellona di Champions League? Il match sarà trasmesso in diretta tv sia su Sky Sport (ai canali 201 e 252), ma gli appassionati potranno goderselo anche in chiaro su Canale 5. Per chi non potrà assistere al match in televisione sarà possibile l’opzione dello streaming gratis su pc e dispositivi mobili come smartphone e tablet. Gli abbonati Sky potranno usufruire della piattaforma Sky Go, per tutti gli altri c’è Mediaset Play o il sito di Sport Mediaset. La terza opzione è quella di seguire la gara su Now Tv, il servizio streaming on demand a pagamento di Sky che consente di acquistare i singoli pacchetti, tra cui anche le gare di Champions.

Napoli-Barcellona, le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni di Napoli-Barcellona, in programma martedì 25 febbraio alle ore 21.00.

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejo, Mertens, Insigne.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piquè, Lenglet, Junior Firpo; De Jong, Busquets, Arthur; Messi, Griezmann, Ansu Fati.