Lutto nel mondo del cinema: si è spenta a 101 anni Diana Serra Cary, meglio nota anche come Baby Peggy, una delle tre principali attrici bambine di Hollywood nell’era del cinema muto con Jackie Coogan e Baby Marie Osborne. Lo riferisce in queste ore il sito dell’Ansa’, secondo cui la nota attrice statunitense sarebbe morta il 24 febbraio a Gustine, in California. Procediamo, però, con ordine e proviamo a ripercorrere gli anni più importanti della carriera artistica di Diana Serra Cary.

Baby Peggy, ecco chi era Diana Serra Cary

Baby Peggy è comparsa in qualcosa come 150 cortometraggi, ma gran parte di questi sono andati purtroppo perduti. Il suo periodo d’oro è stato sicuramente quello compreso tra il 1921 e il 1924, anche se crescendo l’attrice originaria di San Diego ha iniziato ad accusare gravi crisi depressive. Baby Peggy è stata la protagonista assoluta di tre edizioni consecutive delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, precisamente dal 2004 al 2006.