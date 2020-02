A causa del Coronavirus, Juventus-Inter (e altre partite di Serie A) verrà disputata a porte chiuse. È spuntata in queste ore l’ipotesi di trasmetterla in chiaro, per consentirne a tutti la visione

L’epidemia del Coronavirus sta portando a decisioni drastiche in ogni campo: dagli eventi sospesi, alla chiusura di scuole e università, passando per il blocco dei locali del nord Italia dalle ore 18. È notizia di ieri l’ufficialità del dl Spadafora, con il quale è stato reso noto che alcune delle partite della prossima giornata di Serie A verranno disputate a porte chiuse. Tra queste, salta subito all’occhio una partita nello specifico: Juventus-Inter. Lo scontro al vertice tra la squadra di Sarri e quella di Conte non avrà, di fatto, la cornice di tifosi allo Juventus Stadium. Una situazione inusuale, assolutamente surreale per il ‘Derby d’Italia’.

Juventus-Inter in chiaro? Dove poterla vedere

Secondo quanto riportato dall’ANSA, è spuntata una curiosa ipotesi dal vertice Sky di questa mattina, tenutasi negli uffici di Rogoredo. I principali vertici dell’emittente a pagamento avrebbero infatti proposto di trasmettere Juventus-Inter, il big match della 26esima giornata di Serie A, in chiaro. Nello specifico, sarebbe stato individuato TV8 come il canale scelto per fare ciò. Sempre secondo quanto trapelato dall’ANSA, l’ipotesi sarebbe stata fatta dal capo di Sky Sport, Marzio Perrelli. Una decisione che avrebbe dell’incredibile, considerando che il ‘Derby d’Italia’ è l’evento di punta della prossima giornata, ma che andrebbe incontro a tutti gli appassionati, anche a quelli che avrebbero voluto supportare la propria squadra del cuore dagli spalti dello Juventus Stadium. Seguiranno aggiornamenti, ma l’ufficialità della decisione presa potrebbe arrivare molto presto.

