A Foggia si è verificato un incidente sulla strada statale che ha visto un’automobile ribaltarsi e finire fuori strada

Intorno alle 5 di stamattina, sulla circumvallazione di Foggia, una Ford Fiesta è uscita fuori strada finendo per ribaltarsi e distruggersi. Il conducente, il quale ha perso il controllo del veicolo per cause ancora non accertate, è fortunatamente uscito illeso. Sul posto sono accorse le volanti della polizia per i dovuti rilievi del caso.

Foggia, fermata una Mercedes con due individui: il motivo

Ieri degli agenti del Reparto Prevenzione Crimine di Bari e del Reparto Volanti della Questura di Foggia, nel corso di un servizio di prevenzione e controllo del territorio, intorno 14:20 in zona Candelaro hanno fermato una Mercedes con a bordo due persone. Dopo un approfondito controllo è emerso che questi avevano dei precedenti a carico e, nella perquisizione dell’auto, è stato trovato un coltello a serramanico della lunghezza di 25 centimetri di cui 11 di lama. Il coltello è stato poi sequestrato ed uno dei due denunciato alla locale Procura della Repubblica per porto abusivo di arma impropria.

