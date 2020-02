Elettra Lamborghini: “Lo fate con tutti e vi fa paura il Coronavirus?” Il post su Twitter fa discutere…

Il discorso legato al Coronavirus si trasferisce in questi giorni anche sui social. Oltre alle trasmissione fiume in Tv per approfondire il tema del momento in Italia, anche i post sul web non fanno che parlare di questo. Tra presunti esperti e psicosi collettiva, è possibile vedere veramente di tutto. Anche gli “influencer” dicono la loro riscuotendo parecchi commenti in materia. Alcuni condividono su Instagram e Facebook i propri timori e le preoccupazioni per la propria famiglia. Altri accusano semplicemente le mosse sbagliate dello stato in questa vicenda.

Elettra Lamborghini: “Lo fate con mezza discoteca senza precauzioni e poi avete paura del Coronavirus”

Tra le più attive su Twitter c’è Elettra Lamborghini. La cantante e ricca ereditiera, è sempre particolarmente ficcante nei suoi commenti sull’attualità. Dopo la partecipazione all’ultimo Festival di Sanremo, ha ottenuto ancora più popolarità, mostrando oltre alla consueta bellezza anche un’ottima prestazione canora.

Sul Coronavirus la Larmborghini ha voluto dire la sua su Twitter con un post polemico, relativo a molte coetanee e appartenenti allo show business.

Il tweet recita testualmente: “Vi sco**te mezza discoteca senza precauzioni e poi avete paura del corona virus?! #coerenzazero #boh #sifaperdire”. In effetti, visti alcuni atteggiamenti in determinati luoghi, come darle torto?

