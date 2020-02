Uno studio in Germania ha trovato dei collegamenti importanti tra la dipendenza da smartphone e alcune modifiche alla struttura cerebrale.

Ore e ore alle prese con le app del telefono, a prescindere che si tratti di lavoro o svago. La dipendenza da smartphone, e in generale dalla tecnologia, è un tema sempre più caldo del tempo e non mancano le ricerche e gli studi a riguardo.

Il termine “dipendenza” va tuttavia ben contestualizzato se si pensa che, negli Stati Uniti, l’americano tipo trascorre in media 5.4 ore al giorno sul proprio smartphone. I ricercatori della Heidelberg University in Germania hanno portato avanti la ricerca su due diversi gruppi, per un totale di 48 persone tra i 18 ed i 30 anni.

Dipendenza da smartphone, evidenziati livelli più bassi di materia grigia nel cervello

Per poter confrontare i dati raccolti i partecipanti al test sono stati divisi in due gruppi. Un gruppo di 22 persone tutti con diagnosi di dipendenza da smartphone (seguendo i criteri della Smartphone Addiction Scale) e un altro di 26 senza nulla da segnalare. I volontari sono stati tutti selezionati destrorsi e senza storie cliniche riguardanti disturbi neurologici o psichiatrici.

Quello che è emerso è un collegamento tra l’abuso tecnologico e e livelli più bassi materia grigia in zone come l’insula e la corteccia temporale. Gli scienziati hanno inoltre notato un’attività ridotta della corteccia cingolata interiore, una parte del cervello implicata in numerosi comportamenti e processi cognitivi.

Da chiarire se la dipendenza è una causa o una conseguenza

Sono però proprio i ricercatori ad invitare alla calma, spiegando che non è possibile stabilire in modo definitvo se la dipendenza da smartphone sia effettivamente la causa. Potrebbero infatti essere queste differenze di materia grigia a favorire una propensione a sviluppare la dipendenza.

In attesa di ulteriori studi è comunque bene limitare l’uso, ma soprattutto l’abuso, dei dispositivi muniti di schermo; una raccomandazione che diventa quasi tassativa per la comunità scientifica quando si tratta di bambini.

