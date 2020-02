Courmayeur, frana colpisce Plan Checrouit: il VIDEO è impressionante ma per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nell’incidente.

Attimi di paura a Courmayeur, precisamente nella zona di Plan Checrouit. Una grossa frana – secondo quanto riportato dal sito dell”Ansa’ – avrebbe infatti sfiorato le piste da sci e, per fortuna, nessuna persona sarebbe rimasta coinvolta in questo spaventoso incidente. Nella zona ci sono diversi ristoranti, ma la frana per fortuna ha solo sfiorato la parte dove c’erano diverse persone.

Courmayeur, frana a Plan Checrouit: il Video

Il vicesindaco, Paolo Corio, ha ammesso che non è stata necessaria alcuna evacuazione visto che non si segnalano pericoli per persone in zona. Immediato l’intervento della protezione civile, del corpo forestale e dei carabinieri che hanno riportato tutto alla normalità e messo in sicurezza la zona. Lo spavento, però. è stato davvero grande viste le dimensioni della frana. Ecco il VIDEO che sta circolando proprio in queste ore sul canale Youtube:

