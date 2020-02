Coronavirus, in Italia spunta il cartello “non si affittano case ai settentrionali”. Dopo i soprusi e le offese ricevuti in anni di storia, ora i meridionali rispondono.

“Non si affittano casa ai settentrionali”, recita così il cartello affisso a un presunto magazzino durante questo periodo di allerta coronavirus. L’immagine, paradossale considerando i precedenti storici e anti-meridionali visti anche in tempi non sospetti, ha così iniziato a fare il giro del web.

Coronavirus, la ‘vendetta’ dei meridionali

Non è ancora chiaro se sia ironico, reale o un fake, ma intanto è stato colto dal popolo del Sud Italia come strumento di rivincita dopo anni e anni di soprusi e umiliazioni. L’immagine segue in particolare la falsariga di quanto accaduto davvero negli 50, quando i proprietari di casa nel Nord Italia rifiutavano categoricamente connazionali provenienti dal meridione.

La “rivincita”, ovviamente, nasce dal fatto che adesso è dal Settentrione che è partita un’emergenza sanitaria. In particolare dalla Lombardia e dal Veneto, con la zona del nord Italia off limits e che ora sono loro, in un certo senso, gli esclusi.

Doveroso sottolineare, tuttavia, che questa rivincita è fondata più che altro sull’ironia e un senso di giustizia, più che di un vero e proprio odio. Anche se purtroppo non mancano casi isolati. Ma nonostante sia fondato tutto prevalentemente sullo scherzo, non sono mancate anche un po’ di tensioni via social con serrati botta e risposta tra le due “fazioni”. Spesso, questi, avvengono proprio tra i commenti delle pagine Facebook dei vari giornali on line.

