Coronavirus, noto sito hard ha deciso di venire incontro ai potenziali abbonati costretti in casa dal Coronavirus. Un’offerta imperdibile.

To the residents of the following regions affected by #Coronavirius outbreak — we’re giving away free access to xHamster Premium. Because it’s safer in your bedroom now. https://t.co/3nBzLlfCLX pic.twitter.com/HPTGLCdIAX — xHamster (@xhamstercom) February 25, 2020

Coronavirus, in qualche modo ne approfittano tutti, anche per farsi conoscere meglio. Come nel caso di xHamster, uno dei siti pornografici più cliccati e frequentati al mondo. Il ragionamento è semplice: ci sono milioni di potenziali utenti bloccati in casa dalla quarantena? E allora noi gli diamo un’offerta quasi innirunciabile.

Così il portale di streaming pornografico ha deciso di offrire l’accesso Premium gratuitamente sino alla fine di marzo. Ma solo a tutte le persone che possono dimnostrare di vivere nelle regioni di Lombardia e Veneto. Oltreb a loro, anche gli abitanti di Teheran, così come quelli di Daegu, Wuhan o Adeje, alcuni tra i principali luoghi nei quali il virus ha colpito.

Coronavirus, l’annuncio di xHamster e le risposte (ironiche) degli utenti



L’annuncio è arrivatoi direttamente dal vicepresidente di xHamster, Alex Hawkins. Ha invitato gli abitanti della città in quarantena a starsene al sicuro usando xHamster invece di andare in giro a cercare sesso. “XHamster incoraggia le persone nelle aree colpite a rimanere in casa. Il modo più semplice per evitare la diffusione del virus è evitare il contatto diretto con altre persone, e il porno può aiutare in questo. Sappiamo che il desiderio umano per il sesso è una delle maggiori motivazioni per il contatto umano. Se usato con saggezza, il porno può tenere le persone nelle loro camere da letto e appartamenti. Ma questo non è solo porno“, scrive.

A stretto giro sono arrivare via twitter anche le prime risposte. Entusiastiche, quelle di chi è nelle zone interessate dal servizio. Ironiche le altre. C’è chi infatti segnale che è possibile ci siano casi di contagio in Quebec (non è vero, ma ci provano). Chi loda l’iniziativa: “Ben fatto, un gesto molto umano”.

E chi dall’Italia chiede assistenza: “Emilia Romagna too…thank you”, o ancora “Piemonte, too”. Come a dire che anche in quelle due regioni è scattata la quarantena e quindi occorre provvedere.Un’abile mossa di marketing, certo, ma in fondo accanto alla tragedia dei morti che si stanno moltiplicando nel mondo c’è chi ne approfitta.