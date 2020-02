Stato di emergenza anche in Italia, in poco più di 72 ore i contagi di coronavirus si sono estesi in maniera preoccupante

Coronavirus arrivato anche in Italia e si estende a macchia d’olio. Preoccupazione in tutto il Paese dopo un bollettino che conta oltre 230 contagi al nord, 172 in Lombardia, 33 in Veneto, 19 in Emilia Romagna, 2 nel Lazio, 1 in Alto Adige (la coppia di turisti cinesi allo Spallanzani) ed una in Piemonte. Tra questi anche un 17enne residente in Valtellina che studia a Codogno. Due, invece, le vittime, una in Veneto e un’altra in Lombardia. Interi comuni posti in isolamento e migliaia di persone in quarantena in attesa di test per sincerarsi delle proprie condizioni. E’ stato d’allerta Nazionale.

06.00 – Cittadini filippino aggredito al supermercato perchè scambiato per cinese. Il video condiviso su Twitter mostra la follia legata al Coronavirus.

Martedì 25 febbraio 2020

23.30 – Cinque partite di Serie A più la sfida di Europa League tra Inter e Ludogorets di giovedì 27 febbraio si giocheranno a porte chiuse.

22.00 – Sale il numero dei Paesi che bloccano le gite delle scuole e dei turisti verso l’Italia. Un danno economico notevole.

20.20 – Si registra purtroppo un’altra vittima da coronavirus: si tratta di un uomo che era in dialisi all’Ospedale di Como. Trattasi della sesta vittima della Regione Lombardia

19.50 – Coronavirus a Napoli, tutti negativi i tamponi effettuati sui 21 casi sospetti nella città del Vesuvio.

17.30– L’Assessore della Regione Lombardia Giulio Gallera mette i guardia su possibili sciacallaggio da Coronavirus: “Ci sono persone nella zone contagiate che suonano alla porta vestite da finti operatori della Croce Rossa per farvi i test. Non fate entrare nessuno se non li avete chiamati voi”

17:00- Salgono a 19 i contagi in Emilia-Romagna: tutti riconducibili al focolaio del Lodigiano. 16 sono a Piacenza, 2 a Parma e 1 a Modena.

16:30- Buone notizie dagli 8 italiani in quarantena a Celio. Sono stati tutti dimessi, dopo che erano stati in isolamento nell’ospedale militare di Celio (Roma) dal 9 febbraio. Essi erano tornati dalla Cina con un volo militare

16:00 – NUOVA VITTIMA A MILANO: Un paziente di 80 anni, ricoverato a Lodi dopo un infarto giovedì scorso, probabilmente è entrato a contatto con il 38enne contagiato e pochi minuti fa è morto al Sacco di Milano. E’ la sesta vittima accertata.

15:30 – LA REGIONE LOMBARDIA SMENTISCE MORTE BRESCIA: la vittima di Brescia, la donna che sarebbe stata la seste in Italia, è stata smentita da una nota della Regione Lombardia. Rimane, dunque, a 5 il bilancio dei morti per Coronavirus in Italia.

15:00 – Sale a 32 il numero dei contagiati in Veneto, 5 nuovi casi rispetto all’ultimo bollettino delle ore 12:00. Al momento sono 24 i contagi nel focolaio di Vo’ Euganeo, 4 casi a Mirano e 4 a Venezia. 5 pazienti ancora in terapia intensiva.

14,40 – La Lega di Serie A richiede ufficialmente al Governo di poter giocare a porte chiuse. D’accordo anche il Presidente della Juventus Andrea Agnelli.

14,35 – SESTA VITTIMA IN ITALIA PER IL CORONAVIRUS. Si tratterebbe di una donna che era in cura oncologica presso l’ospedale di Brescia.

13,50 – Walter Ricciardi interviene sul tema Coronavirus: ecco quanto ammesso dal Consigliere del Ministro Speranza per Coronavirus e Consulente CONI.

13,35 – Una recente statistica sulla mortalità del Coronavirus mostra come il rischio maggiore sia per gli anziani. La maggior parte delle vittime aveva più di 80 anni. Non si registrano decessi invece per i bambini fino a 9 anni di età.

13,00 – Misura straordinaria adottata a Terni. Isolamento fiduciario per i ragazzi di una società calcistica locale e per i loro familiari (in totale circa 80 persone). I giovani sportivi erano stati in Lombardia per disputare delle partite (poi annullate per l’emergenza Coronavirus) prima di far ritorno in Umbria. La decisione presa dalla USL Umbria2 di Terni è a puro scopo precauzionale.

12,40 – Sale a 5 il numero delle vittime per Coronavirus in Italia. L’ultimo decesso riguarda un anziano di 88 anni di Caselle Landi, in Lombardia.

12,30 – Volo Alitalia con 300 passeggeri a bordo bloccato all’aeroporto internazionale delle Mauritius. Le autorità locali vietano lo sbarco ai cittadini di Lombardia e Veneto (una settantina) se non dopo periodo di quarantena in ospedale locale. Torneranno tutti a casa nel pomeriggio.

12,18 – Presidio medico avanzato all’ospedale di Piacenza, dove i pazienti saranno sottoposti a triage e successivamente smistati all’interno dei servizi ospedalieri.

11,30 – Sono 217 le persone infette al momento in Italia: nello specifico 165 in Lombardia, 27 in Veneto, 16 in Emilia Romagna, 3 in Piemonte, Lazio e Trentino Alto Adige.

10.00 – CORONAVIRUS, QUARTO MORTO IN ITALIA! Si tratta di un uomo di 84 anni che è deceduto in queste ore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

8.08 – CORONAVIRUS, IL POPOLO CINESE CONTRO IL GOVERNO. Continua a preoccupare la diffusione del Coronavirus in Cina. Il popolo cinese è pronto ad informare il mondo su quanto succede, ma il governo censura.

Lunedì 24 febbraio 2020

23.45 – AUSTRIA, REVOCATO IL BLOCCO DEL TRAFFICO FERROVIARIO Dura solo un paio d’ore il blocco del traffico ferroviario tra Italia e Austria. L’Ente austriaco ha infatti deciso pochi minuti fa di revocare il provvedimento.

22.30 – SERIE A, RISCHIO PORTE CHIUSE La Serie A giocherà il prossimo turno a porte chiuse? Il Premier Conte non lo esclude, ma già domattina la Federcalcio prenderà una decisione.

21.45 – EUROCITY BLOCCATO AL BRENNERO, TRAFFICO SOSPESO Due turiste tedesche con la febbre, fatte scendere già a Verona, ma intanto un Eurocity in direzione Austria è stato bloccato con 300 passeghgeri al confine.

21.30 – CONTE DALLA D’URSO: “NIENTE PANICO” Giuseppe Conte, in collegamento con Barbara d’Urso a Canale 5, invita la popolazione a non drammatizzare. Vigilanza massima, il governo si è mosso per tempo, ma nessuna demonizzazione.

20.55 – Testimonianza inquietante da un infermiere del Codogno di Milano. “Tutto ciò che dicono non è vero, non c’è niente sotto controllo. Qui c’è il panico assoluto”, ha riferito all’ANSA.

19.30 – L’Italia diventa ufficialmente il terzo paese con più contagi al mondo: il nostro territorio, con 152 casi, si piazza sul podio dietro a Corea del Sud con 602 casi confermati e dietro la Cina con 77 mila.

18.45 – Coronavirus, salgono a 152 i casi ufficiali in Italia. Tra queste sono comprese anche le tre persone che purtroppo non ce l’hanno fatta. Lo ha riferito il Commissario straordinario per l’emergenza Angelo Borrelli.

17.55 – Terza persona morta in Italia: si tratta di una donna di Crema, ricoverata in oncologia con una situazione ormai molto compromessa

17.30 – Ospedale Sacco di Milano, la responsabile di Macrobiologia Clinica, Virologia e Diagnostica Bioemergenze ribadisce: “Follia tale emergenza, non è pandemia”

17.02 – Coronavirus, a Bergamo registrati 4 infetti: ospedale in isolamento. La situazione diventa difficile nel Bergamasco, dove ben quattro casi sono stati appena accertati.

16.30 – Coronavirus, l’inquinamento diminuisce in Cina – GRAFICO. I dati sono impressionanti, la nuova malattia sta migliorando le condizioni dell’ambiente in Asia.

15:44 – PRIMO CASO DI CORONAVIRUS A BERGAMO. Secondo quanto riportato da L’Eco Di Bergamo, un uomo sarebbe risultato positivo al test per il virus cinese. Aggiornamenti nelle prossime ore.

14,35 – MORTO UN ALTRO PASSEGGERO SULLA NAVE DIAMOND: 634 gli ammalati, aumenta il numero delle morti.

13.15- SALE IL NUMERO DEI CONTAGI IN VENETO: Il governatore del Veneto Luca Zaia ha annunciato che il numero dei contagiati nella regione è salito a 25 (compreso l’uomo deceduto), di cui due a Venezia. Solo 19 a Vo’ Euganeo, focolaio del virus

12:53 – SCUOLE CHIUSE IN TUTTA LA LOMBARDIA

12:44 – MORTALITA’ INFERIORE A INFLUENZA: il virologo Fabrizio Pregliasco dice: “La percentuale di mortalità del Coronavirus è inferiore a quella di una normale influenza”

12:40 – IL BOLLETTINO DAL COMMISSARIO BORRELLI: il commissario Angelo Borrelli ha rivelato che allo stato attuale ci sono 129 contagiati di cui 26 in terapia intensiva e oltre 3000 tamponi effettuati

12:30 – NUOVI CONTAGI: 129 il bollettino degli infetti, nuova regione sotto allarme, 9 contagi in Emilia Romagna

12:03 – NUOVO CONTAGIO: è risultato positivo un paziente ricoverato stanotte in rianimazione al San Gerardo di Monza.

12:00 – NUOVO CONTAGIO: si tratta di un minore di 17 anni di Valtellina, Lombardia, il nuovo contagiato di Coronavirus. Sembrerebbe che quest’ultimo studiasse all’istituto agrario di Codogno.

11:35 – ALTRO MATCH DI SERIE A RINVIATO: oltre Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari un altro match di Serie A è stato rinviato: Torino-Parma.

11:32 – DUE NUOVI CASI A VENEZIA: una coppia d’anziani di 88 anni sono stati ricoverati in terapia intensiva per aver contratto il virus

10:21 – IL BOLLETTINO DEI CONTAGI: 89 contagi in Lombardia, 17 in Veneto questo il bollettino di questa mattina

Domenica, 23 Febbraio 2020

00.10 – UFFICIALE RINVIATA INTER-SAMPDORIA: Arriva l’annuncio ufficiale del sindaco di Milano, Giuseppe Sala: causa coronavirus saranno rinviate diverse manifestazioni pubbliche, fra cui anche la partita di Serie A, Inter-Sampdoria.

23.35 CASSA INTEGRAZIONE PER I DIPENDENTI COSTRETTI A CASA Se le aziende nelle zone contagiate chiudono e lasciano i dipendenti saranno tutelati. Per loro scatterà la Cassa Integrazione Ordinaria.

23.25 – DECRETO LEGGE PER TUTELARE LA SALUTE DEI CITTADINI: ecco le parole del Premier Giuseppe Conte al termine della riunione del Consiglio dei ministri nella sede della Protezione civile.

23.10 GITE SCOLASTICHE SOSPESE IN TUTTA ITALIA Studenti a rischio? Il ministero dell’Istrizione soispende tutte le gite. Lo ha comunicato poco fa il ministro, Lucia Azzolina. “Le misure approvate consentono la sospensione delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione delle scuole, in Italia e all’estero”. Lo scrive su Twitter la ministra dell’Istruzione

22.45 VENETO, SEDICI I CASI POSITIVI ACCERTATI Sono 16 in Veneto i casi di persone positive al test coronavirus come ha comunicato la Regione all’Ansa. A Vò Euganeo 12 casi, compreso l’anziano deceduti ieri. Gli altri 4 a Mirano.

22.15 PIEMONTE, TUTTI NEGATIVI GLI ESAMINATI Risultato negativo del tampone al quale è stata sottoposta oggi una sonna astigiana. Trasportata d’urgenza dall’ospadale di Asti all’Amedeo di Savoia a Torino, in tarda serata il responso. Risultano negativi al Coronavirus tutti i 15 pazienti in diverse province piemontesi che hanno affrontato la prova del tampone.

Novità sul vaccino arrivano dall’Australia

22.00 VACCINO, DALL’AUSTRALIA PRIME RISPOSTE Gli studiosi della Queensland University in Australia stanno lavorando su un vaccino. I primi risultati sono confortanti, ma ci vorranno aleno sei mesi.

20.45 UNIVERSITA’ LOMBARDE, STOP ALLE LEZIONI Tutte le facoiltà universitarie della Lombardia rimarranoi chiuse fino al 2 marzo. Una decisione presa dalla conferenza dei Rettori

20.30 LODIGIANO, NON ERA LUI L’UNTORE Smentite le ricostruzioni delle prime ore. Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha confermato che il 38enne colpito da coronavirus nel lodigiano non è stato contagiato dall’amico. Era tornato dalla Cina, vero, ma è risutato negativo a qualsiasi test, quindi la diffusione non è partita da lui.

18.35 – PRIMO CASO UFFICIALE ANCHE A MILANO: si tratta di un uomo di Sesto San Giovanni, che è stato immediatamente trasferito al San Raffaele di Milano.

17.22 – A NAPOLI SI CORRE AI RIPARI: disinfezioni sui treni di Circumvesuviana e Cumana

Coronavirus, nuovo caso in Piemonte. E ora si teme anche in Umbria

16.50 – NUOVO CASO POSITIVO IN PIEMONTE: i test hanno dato esito positivo su un paziente a Torino, effettuati all’ospedale Amedeo di Savoia. Primo caso di positività al Coronavirus nella Regione

16.30 – CASO SOSPETTO ANCHE IN UMBRIA: un uomo di Foligno, che avrebbe avuto contatti con uno dei contagiati in Lombardia, è stato messo in isolamento perché caso sospetto. La Regione umbra ha dichiarato che l’uomo “presenta sintomi respiratori” ma è stato messo subito in isolamento e le sue condizioni vengono monitorate.

16:00 – LOMBARDIA E VENETO, SALGONO A 50 I CASI: nel frattempo i casi di Coronavirus sono saliti a 50 tra Lombardia (39) e Veneto (11). Il presidente della Regione Lombarda Attilio Fontana ha dichiarato che si sono verificati tutti nelle zone meridionali di Lodi, da dove è partito il focolaio. “Le misure messe in atto sono efficienti e positive. La gente non va in giro e rimane a casa, questo è importante”.

12:38 – MARITO DELLA COPPIA DI CINESI STA BENE: la coppia di cinesi ricoverata è stata sottoposta ai test e da quest’ultimi il marito ne è uscito negativo. L’uomo è stato trasportato in reparto

12:06 – PAZIENTE DIMESSO DALLO SPALLANZANI: l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, ha fatto sapere che il ricercatore italiano ricoverato per Coronavirus è, in realtà, risultato più volte negativo al test. L’uomo sarà dimesso.

12:02 – 7 CASI IN VENETO: il governatore del Veneto Luca Zaia, ha fatto sapere che sono saliti a 7 i casi tutti residenti a Vo’ Euganeo, due sono i familiari dell’uomo deceduto.

11:25 – RICOVERATA UN INFERMIERE: è stato in contatto con il 38enne di Codogno, l’infermiere del Pronto Soccorso dopo aver avuto i primi sintomi del virus è stato trasportato all’ospedale Guglielmo Da Saliceto di Piacenza nel reparto malattie infettive.

10:52 – NUOVO CONTAGIO: sembrerebbe ci sia un’altra persona contagiata a Pizzighettone, Cremona.

10:15 – SECONDA VITTIMA IN ITALIA: si tratta di una donna lombarda la seconda vittima in meno di 24 ore.