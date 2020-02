Continua ad espandersi a vista d’occhio l’epidemia cinese del Coronavirus. Notizia di pochi minuti fa il primo contagio nella Spagna continentale

L’Italia è il terzo paese al mondo per numero di contagi da Coronavirus, dietro solo alla Cina e alla Corea del Sud. In Europa sono scattate varie ordinanze restrittive, e la preoccupazione circa questa malattia continua ad aumentare. La terribile malattia cinese, però, non sembra volersi fermare. Notizia di pochi minuti fa, il primo contagio ufficiale nella Spagna continentale. Dopo i due casi già accertati nelle isole Baleari e Canarie, come riferito dal quotidiano spagnolo El Mundo, è arrivata la conferma del primo caso a Barcellona. Restano da capire le condizioni del paziente, ora ricoverato, e di chi gli è stato vicino negli ultimi giorni. In Spagna i principali organi statali stanno chiamando alla calma, ma è normale che l’ansia e la preoccupazione anche dei cittadini spagnoli è in aumento.

Coronavirus, da verificare condizioni di quattro tifosi del Valencia

Oltre al sopracitato primo caso ufficiale di contagio da Coronavirus nella Spagna continentale, più precisamente a Barcellona, ci sono altri quattro casi sospetti. A seguito della trasferta di Champions League della scorsa settimana del Valencia, in occasione dell’andata degli ottavi di finale giocata a San Siro contro l’Atalanta, quattro tifosi del club spagnolo avrebbero avuto i sintomi tipici del Coronavirus. Il tutto è stato confermato da Hermelinda Vanaclocha, vicedirettore generale di epidemiologia a Valencia. I quattro possibili contagiati resteranno ora in casa, in attesa dei test per verificare la positività all’epidemia. Anche il club di calcio di Valencia ha voluto, attraverso il proprio sito e i canali social, avvertire i propri tifosi che si sono mossi in trasferta a Milano di verificare le proprie condizioni di salute.

