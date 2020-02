A Palermo si è verificato il primo caso confermato di coronavirus: ad esserne colpita una turista proveniente da Bergamo

Una turista di Bergamo è risultata positiva al coronavirus mentre era in vacanza a Palermo. Ieri è stata ricoverata all’ospedale Cervello per dei sintomi influenzali che si sono rivelati essere legati al virus. Questo risulta essere il primo caso accertato nel Sud Italia. Si è disposta la quarantena anche per il gruppo di amici della donna e per le persone che sono state a stretto contatto con i turisti.

Coronavirus a Palermo, parla il governatore Musumeci

Il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, si è espresso sulla situazione.

Le misure adottate: “Abbiamo immediatamente informato la task force nazionale e l’Istituto Superiore di Sanità per concordare le procedure da adottare. Siamo impegnati dalla notte a mettere in atto le procedure previste, che sono state immediatamente eseguite grazie al lavoro di questi giorni”.

Sugli esami fatti alla donna: “Il campione esaminato al Policlinico di Palermo verrà immediatamente inviato allo Spallanzani per ulteriori verifiche. La signora, che è stata posta in isolamento al reparto di malattie infettive dell’Ospedale Cervello, è pienamente cosciente e mi è stato riferito che non presenta particolari condizioni di malessere”.

Poi i complimenti per quanto fatto dai sanitari: “Ringrazio tutti gli operatori perché la macchina sanitaria regionale si è mossa con prontezza ed ha dimostrato di essere pienamente allertata. Al termine degli accertamenti daremo tutte le informazioni necessarie. Al momento restano ferme tutte le disposizioni già impartite: comunicare immediatamente la presenza nell’Isola alle autorità sanitarie per quanti provengano dalle cosiddette Zone gialle”.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Conte: “Vi spiego la verità sul perché della diffusione del virus”