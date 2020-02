Coronavirus, altre 3 vittime in Lombardia: 10 i morti in Italia come annunciato in questi minuti dal commissario straordinario Angelo Borrelli.

Sale a 10 il numero di vittime in Italia per Coronavirus. Lo riferisce proprio in questi istanti il commissario straordinario Angelo Borelli, secondo cui gli ultimi 3 morti avrebbero tutti più di 80 anni e sarebbero lombardi. Quattro, invece, i nuovi contagi: uno a Palermo, due casi in Toscana e il primo caso in Liguria, precisamente ad Alassio. Situazione, dunque, sempre più preoccupante ed allarmante nel nostro paese.

Coronavirus, primo caso anche nella Spagna continentale

Intanto, nelle scorse ore, c’è stato il primo contagio anche nella Spagna continentale, precisamente a Barcellona. Si tratta di una ragazza italiana di 36 anni, residente in Spagna, che era tornata per qualche giorno a Milano e a Bergamo. Numeri sempre più importanti, in costante aggiornamento: non a caso, l’allerta è al massimi livelli e in diverse città italiane la gente ha preso letteralmente d’assalto i supermercati, lasciando gli scaffali vuoti.

