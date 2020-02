Intervenuto durante una conferenza nella sede della Protezione Civile, il Premier Giuseppe Conte ha parlato della situazione italiana attuale causa Coronavirus

La situazione attuale italiana in questo preciso periodo storico è sempre più preoccupante. Crescono il numero di contagiati causa Coronavirus, aumentano le direttive da parte degli organi competenti e la preoccupazione da parte dei cittadini è sempre più palpabile. Intervenuto nella sede della Protezione Civile, il Premier Giuseppe Conte ha tenuto una conferenza stampa sull’argomento, chiarendo il rapporto dell’Italia con gli Stati esteri e cercando di tranquillizzare i cittadini italiani sull’argomento. “Trovo ingiuste e inaccettabili le possibili limitazioni degli Stati esteri. I cittadini italiani possono partire nel massimo della sicurezza, sia loro che degli altri” aggiungendo poi che deve essere questo il messaggio da veicolare, soprattutto in un periodo dove le relazioni internazionali sono così importanti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Coronavirus, annunciato il primo caso in una nuova regione

Conte, le parole sull’Italia e sul referendum

Oltre ad aver parlato dei rapporti con gli stati Esteri e delle inaccettabili ed eccessive precauzioni prese a sfavore dell’Italia e degli italiani, il premier Giuseppe Conte ha voluto specificare come nel nostro Paese “ci sono alcune aree a rischio che hanno già limitazioni, ma le altre zone sono assolutamente sicure“. Ha poi parlato dell’Italia definendolo come un “Paese sicuro, forse anche più di tanti altri nel mondo“. Intervenuto poi sulla questione referendum per il taglio dei parlamentari, il Premier ha voluto specificare come non ci sia, al momento, alcun rischio di sospensione o rinvio, evitando inutili ipotesi drammatiche, e riponendo ancora una volta la massima fiducia su coloro che stanno lavorando alla malattia e stanno cercando di trovare soluzioni alla terribile epidemia.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Coronavirus, primo caso confermato a Palermo: è una turista bergamasca