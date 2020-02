Cinque turisti italiani in Alaska sono stati salvati dopo essersi smarriti nella neve: cercavano il bus del film ‘Into the Wild’

Brutta disavventura per cinque turisti italiani, che si erano smarriti nel deserto nevoso dell’Alaska, la parte più a Nord degli Stati Uniti. La polizia locale, l’Alaska State troop, li ha raggiunti in motoslitta in un campo innevato, trovandoli molto provati dal freddo. Per uno di loro c’è stato un principio di congelamento delle dita dei piedi, ma non sarebbe in pericolo di vita. I cinque, di cui non si conoscono le generalità, si sono avventurati alla ricerca del bus dove visse per qualche tempo e morì nel 1992 l’escursionista americano Christopher McCandless. La sua storia ispirò un libro e il film ‘Into the Wild‘.

LEGGI ANCHE >>> Dramma a Petra: turista italiano trovato morto, travolto dai massi

Cinque italiani salvati in Alaska dopo essersi smarriti: erano alla ricerca del bus di ‘Into the wild’

I fatti risalgono a sabato scorso, quando la polizia locale è stata avvertita da una chiamata di soccorso da parte del gruppo. Fortunatamente, infatti, i cinque avventurieri avevano con sé il dispositivo di emergenza satellitare collegato con il centro internazionale per le emergenze, tramite il quale è stato lanciato l’ Sos alle forze dell’ordine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Australia, ritrovato morto il turista disperso sulle Blue Mountains

Secondo quanto riportato dal sito americano ‘Anchorage Daily‘ i ragazzi hanno raggiunto il proprio scopo di raggiungere l’iconico bus abbandonato dove McCandless perse la vita, ma hanno rischiato di fare la stessa fine. Il capo dei pompieri di Tri-Valley ha raccontato che i cinque italiani hanno passato la notte tra i ghiacci, ad una temperatura tra i -12 e -15 gradi. Non è la prima volta che i soccorritori salvano persone che si avventurano nel percorso dello Stampede Trail, che porta al famoso bus abbandonato, reso famoso dal mondo del cinema.