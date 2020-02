Champions League: Napoli-Barcellona 1-1, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino dell’andata per gli Ottavi di Finale che si è appena conclusa.

Champions League, Napoli se la gioca alla pari con il Barcellona e tiene ancora aperta la porta alla qualificaziokne ai Quarti. Ma al ritorno al Camp Nou, nonostante le assemze di Busquets e Vuidal entrambi squaluificati, non si annuncia semplice.

Una partita giudiziosa della squdrta di Gattuso, inferiore in alcune individualità ma superiore nell’allicazione. Per mezz’ora non succede niente ma poi la ripartenza e il destro chirurgico di Mertens aprono le porte del Paradiso. A chiuderle è un altro contropiede, questa volta finalizzato da Griezmann che non può davvero sbagliare. Nel finale solo l’espulsione ingenua di Vidal e qualche rimpianto.

Champions League: Napoli-Barcellona 1-1, Highlights, Voti, Pagelle e Tabellino

NAPOLI (4-3-3): Ospina 6; Di Lorenzo 6, Manolas 6.5, Maksimovic 6, Mario Rui 5.5; Fabian Ruiz 6.5, Demme 6 (79′ Allan sv), Zielinski 6,5; Callejon 6 (74′ Politano sv), Mertens 7.5 (54′ Milik 6), Insigne 6. All. Gattuso 6.5.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen 6.5; Semedo 6.5, Piqué 5.5 (93′ Lenglet sv), Umtiti 6, Junior Firpo 5; De Jong 6 Busquets 6.5, Rakitic 6 (56′ Arthur); Vidal 4.5, Messi 5, Griezmann 6.5 (87′ Fati sv). All. Setien 6.

MARCATORI: 30′ Mertens (N), 57′ Griezmann (B)

ESPULSO: Vidal (B)

AMMONITI: Busquets (B), Insigne (N), Messi (B), Griezmann (B), Vidal (B), Mario Rui

