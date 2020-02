Calciomercato Milan, è già pronto il primo rinforzo estivo. La società ha deciso di muoversi in anticipo e sta già definendo l’operazione. Si proseguirà con la linea verde ma sono previste diverse eccezioni.

Il Milan ha deciso: si ripartirà dall’esperienza per l’estate. Non sarà mollata la linea verde e low-cost tanto conclamata dall’Ad Ivan Gazidis, ma ai diversi giovani già in rosa saranno affiancati elementi di esperienza per controbilanciare e iniziare la risalita effettiva.

Calciomercato Milan, sarà Kjaer il primo acquisto estivo

Così come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il Diavolo ripartirà da due uomini già attualmente in rosa: Zlatan Ibrahimovic e Simon Kjaer. Il primo è già di proprietà rossonera e prolungherà per almeno un altro anno, mentre il secondo è attualmente soltanto in prestito e verrà dunque riscattato.

Sarà dunque l’ex Atalanta il primo acquisto effettivo a fine campionato. La società, un po’ a sorpresa considerando che arrivava appena come riserva tappabuchi, eserciterà invece il riscatto fissato a 2.5 milioni di euro. Un rinforzo assolutamente conveniente, date le garanzie date finora in campo e il prezzo conveniente in virtù dei suoi 30 anni.

Approdato a gennaio da Bergamo al posto di Mattia Caldara sbarcato invece alla corte di Gian Piero Gasperini, il danese ha finito col soffiare il posto a un Mateo Musacchio titolare fisso fino a quel momento accanto ad Alessio Romagnoli. Arriverà definitivamente dal Siviglia, club che detiene il suo cartellino.