HotWheels, il celebre produttore di modellini in scala, ha presentato due diverse versioni del Tesla Cybertruck. Un gadget di sicuro successo in attesa di vedere su strada il pickup pensato da Elon Musk.

Una sicura new entry nelle liste dei regali del prossimo Natale. HotWheels, il re delle “macchinine” che ha cresciuto generazioni di piccoli appassionati di motori, ha annunciato una interessante partnership con Tesla. Nel corso dell’anno metterà in vendita infatti due diversi modelli radiocomandati del Tesla Cybertruck, l’avveneristico pickup elettrico sognato da Elon Musk

Nonostante il lancio nei negozi sia previsto a ridosso delle prossime festività natalizie, HotWheels ha reso possibile preordinare online i due nuovi giocattoli. Il successo è stato tale che la versione più grande del Cybertruck è andata esaurita in brevissimo tempo e risulta tutt’ora non disponibile.

Tesla Cybertruck, modello radiocomandato in due diverse dimensioni

Due le “taglie” disponibili per il nuovo gioiellino HotWheels, un modello in scala 1:10 in vendita a 400 dollari e una versione più piccola in scala 1:64 al costo di 20 dollari. Oltre alla stupefacente somiglianza con l’auto reale, il modello più grande dispone anche dei particolari fari perfettamente funzionanti e due diverse modalità di guida.

Sarà dunque uno di quei casi in cui la replica giocattolo arriverà sul mercato prima del fuoristrada vero e proprio. L’atteso modello presentato da Elon Musk infatti, dovrebbe fare il suo debutto nel corso del 2021 con i primi esemplari su strada.

Oltre 500mila preordini per l’innovativo pickup presentato da Tesla

Attesa ancor più calda nel mondo delle automobili reali, dove il Cybertruck sarà una delle novità più annunciate. Tre le versioni previste tra cui la Tri Motor AWD a trazione integrale, il modello di punta con prestazioni da supercar. Da 0 a 100 chilometri orari in meno di 3 secondi, 800 chilometri di autonomia e una capacità di traino di oltre 6 tonnellate.

Il prezzo di partenza per il modello base è di 39.900 dollari, circa 36mila euro. E’ possibile effettuare un preordine rimborsabile con un acconto di 100 euro direttamente sul sito web di Tesla.

