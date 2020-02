La Terra trema ancora, forte scossa di terremoto a Cosenza

Come se l’Italia non fosse già sotto troppe disgrazie, si aggiunge un movimento della crosta terrestre a far spaventare – questa volta – il Sud Italia. Una scossa di terremoto dal magnitudo di 4.4 ha colpito Rende, città in provincia di Cosenza, a soltanto 10 km di profondità. La popolazione cosentina ha avvertito, ed anche in maniera piuttosto evidente, la scossa, la gente si è subito precipitata in strada.

