Il mondo del calcio e della Serie A non si ferma per il Coronavirus, ma saranno imposte le porte chiuse negli stadi nelle zone a rischio. Pronto il decreto legge Spadafora

L’Italia è spezzata in due a causa del Coronavirus, che si sta rapidamente diffondendo in alcune regioni del Nord Italia. Sono state già rinviate alcune partite del campionato di Serie A domenica nelle zone a rischio (soprattutto Lombardia e Veneto) ma importanti provvedimenti stanno per essere presi in merito ai prossimi turni di campionato.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, sesta vittima in Italia a Milano: 219 i contagi – DIRETTA

Calcio, si va verso il prossimo turno a porte chiuse per il Coronavirus: pronto il dl Spadafora

L’emergenza Coronavirus ha stravolto il calendario delle partite, non solo di Serie A, dello scorso week-end, ma ora si attendono nuove direttive dal Governo per l’immediato futuro. Questa mattina la Lega di A, presieduta da Dal Pino, aveva chiesto a gran voce al governo, con una lettera indirizzata al Ministro della Salute Speranza, quello dello Sport Spadafora e quello dell’Interno Lamorgese, di non fermare il campionato, ma di disputare le gare nelle zone a rischio a porte chiuse.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Lega Calcio, richiesta al Governo per il Coronavirus: gare a porte chiuse

L’impossibilità di recuperare le partite rinviate, in un fitto calendario che a giugno vedrà anche gli Europei (con tquattro gare da giocare all’Olimpico di Roma), costringerà ad allontanare i tifosi dagli stadi, almeno fino a che l’emergenza non si sia placata. Il Ministro dello Sport e delle politiche giovanili Vincenzo Spadafora, secondo fonti ministeriali, avrebbe già predisposto un decreto legge per chiudere gli impianti al pubblico nelle zone più a rischio. Manca soltanto l’ok del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ma la decisione sembra ormai presa.