Un incidente sulla strada statale per Gioia del Colle, a Mottola, ha visto morire tre persone per il violento impatto

In un violento incidente sulla strada statale 100 per Gioia del Colle, a Mottola, sono morte tre persone per l’impatto. Sono tre i mezzi coinvolti, di cui due automobili ed un mezzo pesante. Sul posto sono arrivare le forze dell’ordine, gli operatori del 118 e le squadre Anas che ora sono al lavoro per quel che riguardai la gestione della viabilità. Sono in corso d’accertamento anche le ragioni di quanto successo.

Incidente a Mottola, statale 100 chiusa al traffico

Intanto la Statale 100 è stata provvisoriamente chiusa al traffico. La fila di auto è stata deviata in direzione Taranto con uscita allo svincolo S. Basilio al km 52. In direzione Bari invece con uscita allo svincolo Mottola al km 60.4.

