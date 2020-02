Lego, lutto in azienda: è morto Jens Nygaard Knudsen, inventore degli storici omini gialli che hanno caratterizzato un’era e l’infanzia di tutti i bambini.

Lego, muore lo storico inventore degli omini

Disegnatore dell’azienda dal 1968 al 2000, aveva realizzato gli omini nel 1978 che hanno poi conquistato tutti i bambini. Le caratteristiche, ovviamente, erano tutt’altro che scontate. Il giallo, piuttosto, era dovuto al colore mediamente preferito dai bambini. Ma era dovuto anche a un discorso di neutralità, in quanto non rappresentava sesso, razza ed età permettendo ai piccoli di giocare senza pregiudizi e indistintamente.

Il primo ‘personaggio’ lanciato in tal senso fu un poliziotto, il quale fece poi da apri pista ad altri quattro miliardi di icone che hanno caratterizzato la nostra infanzia. Seguirono tanti altri ruoli come il medico, il pompiere, l’astronauta e non solo. Tutti con le classiche mani a cerchio per poter impugnare altri strumenti Lego.

Con la modernità dei tempi seguì poi il primo omino di colore, raffigurante il personaggio di Star Wars Lando Calrissian. Vennero realizzato in seguito anche tante altre figure di vari film e Serie Tv, come Harry Potter, Spider Man e non solo. Knudsen si è spento all’età di 78 anni nella sua casa di riposo in Danimarca. Ad annunciarlo è stata la stessa azienda nelle scorse ore. Ci saluta per sempre un genio.