Coronavirus paziente zero potrebbe essere stato individuato. Secondo le ultimissime notizie, l’uomo si trovava a Vò fino a poco fa, me era stato a Codogno.

Potrebbe esserci stata una svolta nella ricerca al paziente zero per la diffusione del coronavirus a Vò. Secondo le ultime notizie riportate da Sky, infatti, un uomo è stato ricoverato ed ora è in quarantena. Agricoltore 60enne, in questo momento sta venendo trasportato da personale specializzato per andare a fare il tampone. La situazione è molto difficile e per questo i medici vogliono comprendere esattamente chi sia stato il paziente zero. Solo così si può comprendere come si è mosso il virus, come si è diffuso e soprattutto come cercare di curare e prevenire le infezioni.

Coronavius, paziente zero individuato: lo stanno ricoverando

Nelle prossime ore ci sarà il risultato del tampone per comprendere se sia malato o meno. Di sicuro, in caso di test positivo, sarebbe un responso importante, che potrebbe aiutare i governanti a controllare l’infezione e scegliere le migliori strategie possibili per arginare il contagio. Entro stasera si saprà la verità, per allora si continua a consigliare calma ed isolamento per tutti quelli che gli erano vicini.

