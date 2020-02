Il Coronavirus continua a mietere vittime in Italia. Secondo quanto appreso proprio in questi minuti da ‘Sky Tg 24’, ci sarebbe un sesto morto nel nostro paese: si tratterebbe di una donna, che era in cura oncologica presso l’ospedale di Brescia. Altra vittima, dunque, in Lombardia dove al momento si registra il quadro più allarmante per quel che riguarda i contagi da Coronavirus nella nostra penisola.

Coronavirus, le parole di Ricciardi

Ecco intanto quanto ammesso in queste ore dal membro del consiglio esecutivo dell’OMS e Consulente Coni, Walter Ricciardi: “Dobbiamo iniziare col dire che le misure di sicurezza sono necessarie, siamo in una situazione d’allarme con due focolai in Veneto e Lombardia. Bisogna impedire di far incontrare persone in cui esse sono a stretto contatto tra di loro, seppure all’aperto, come allo stadio. Sono appena stato nominato dal Ministro Speranza come suo consigliere e sono consulente CONI, ho consigliato nella veste di tecnico sanitario e in veste di persona appassionata di sport che giocare a porte chiuse è la strada giusta, affinché il campionato non venga falsato. E’ un provvedimento prese per almeno le prossime due settimane”.