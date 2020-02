Coronavirus, quinta persona morta in Italia: le ultime su quello che sta accadendo proprio in queste ore nella nostra penisola.

Continua ad allargarsi a macchia d’olio il Coronavirus in Italia. Proprio in questi minuti, nel nostro paese, è morta la quinta persona: lo riferisce la redazione di ‘Sky Tg 24’, secondo cui la vittima sarebbe un adulto di 88 anni di Caselle Landi, in Lombardia. Intanto il numero di contagi è salito a quasi 220, 99 sono le persone ricoverate in ospedale con sintomi, 23 in terapia intensiva e 91 in isolamento.

Coronavirus, paura anche in Iran

Intanto, allerta massima anche in Iran dove il numero delle vittime è in costante aggiornamento. Secondo quanto ammesso in queste ore dal deputato Ahmad Amirabadi Farahani, il bilancio dei morti sarebbe salito almeno a 50 e tutti nella sola città di Qom, primo vero focolaio dell’epidemia in Iran. Situazione, dunque, particolarmente allarmante anche in altri paesi.

