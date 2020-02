Coronavirus, quarta vittima in Italia: si tratta di un uomo di 84 anni che è deceduto in queste ore all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Quarta vittima in Italia a causa del Coronavirus, la terza in Lombardia. A perdere la vita questa volta è un uomo di 84 anni, che è deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Lo riferisce proprio in questi istanti la redazione di ‘SkyTg24’, secondo cui la vittima aveva un quadro clinico particolarmente complicato e ed era affetto, dunque, anche da altre patologie.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, Conte: “Misure come nessun altro paese, efficacia contenitiva”

Coronavirus, si ferma anche la Serie A

Intanto, dopo il rinvio di quattro sfide del 25esimo turno di Serie A, un’altra partita della prossima giornata di campionato è stata rinviata. Si tratta di Udinese-Fiorentina, inizialmente in programma sabato 29 febbraio alle ore 18,00. La Regione Friuli Venezia Giulia, in accordo con il Ministero della Salute, ha infatti deciso di sospendere tutte le manifestazioni di carattere pubblico in programma da oggi all’1 marzo.

POTREBBE INTERESSARTI >>> Serie A, rinviata Udinese-Fiorentina: arriva il comunicato della regione