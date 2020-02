Coronavirus a Napoli ci sono due casi sospetti. Le indagini sono in corso e le strutture non sono minimamente preparate per combattere l’infezione.

Il Coronavirus sta crescendo sempre di più e la situazione è complessa, parecchio. Secondo le ultime notizie riportate da Il Mattino, infatti, a Napoli ci sarebbero due casi di persone infette dal virus. La certezza non è ancora assoluta, si attendono i risultati dei test, ma la situazione è critica. Uno dei due è un 19enne, ricoverato al San Giovanni Bosco. Come si legge, il ragazzo è attualmente isolato all’interno di una stanza per le ecografie. Il personale ha infatti fatto sapere alla direzione sanitaria che non ci sono strutture, mascherine e mezzi adatti a fronteggiare la situazione. Il secondo è invece è ricoverato al San Paolo.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, quarta vittima in Italia: si tratta di un uomo di 84 anni