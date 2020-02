Aumenta ancora il numero delle vittime per il Coronavirus in Italia. Morto un 80enne, era ricoverato all’ospedale Sacco di Milano

Aumenta ancora il numero di decessi dovuti al Coronavirus, la terribile epidemia cinese che sta preoccupando ogni angolo del mondo. In Italia il numero di morti è salito ancora. È infatti notizia di pochi minuti fa il decesso di un 80enne ricoverato all’ospedale Sacco di Milano. L’uomo era ricoverato dallo scorso giovedì, quando era stato portato all’ospedale di Lodi a causa di un infarto. Lo stesso giorno era arrivato sul luogo anche il primo deceduto per Coronavirus, il 38enne primo malato ufficialmente. Una volta essere stato ricoverato in Rianimazione, è risultata la positività dell’uomo al virus, e quindi trasferito subito all’ospedale Sacco di Milano, dove ha perso la vita in questi minuti.

Coronavirus, sale ancora il numero di vittime in Italia

Non sembra voler cessare di aumentare il numero di vittime risultate positive all’epidemia in Italia. Il numero di decessi è arrivato salito ancora, a causa dell’uomo 80enne che ha perso la vita proprio in questi minuti. Fatale è stato il virus contratto negli scorsi giorni proprio in ospedale, a Lodi. L’uomo era stato infatti ricoverato a causa di un infarto, ma lo stesso giorno era stato portato nello stesso edificio anche la prima vittima italiana accertata della malattia. Seguiranno aggiornamenti per capire il numero esatto di vittime accertate, e delle possibile novità circa le norme precauzionali adottate dagli organi competenti.

