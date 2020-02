Antartide senza neve: le immagini scioccanti

View this post on Instagram

From Mario Zucchelli Station to McMurdo Station [Antarctica 🇦🇶 🛩️] #antarctica #antartide #southpole #MZS #mariozucchellistation #mcmurdostation #mcmurdo #aerplane #ice #sea #seaice #fly #nature #sky #twinotter #icedesert Credits: © ENEA-PNRA/IPEV XXXV Italian Mission in Antarctica Author: Alessandro Liberatore #ItaliAntartide