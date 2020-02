L’account Amazon è un tesoro di informazioni personali, come sistemi di pagamento, indirizzi e preferenze di acquisto, che se non protetti adeguatamente potrebbero esere in balia degli Hacker. Qui pochi ma validi suggerimenti su come proteggerlo.

Lasceresti guardare ad un ladro il contenuto del tuo portafoglio? Certamente no e sicuramente non lo abbandoneresti su un tavolo o da qualche altra parte. Eppure questo è quello che accade con gli account online, in particolare quelli dell’e-commerce.

Amazon è il venditore più grande al mondo e colleziona una serie sterminata di dati sensibili sui miliardi di clienti. Ciascuno di noi inserisce le proprie informazioni sull’account di acquisto, senza valutare però i rischi, nel caso in cui queste vengano “rubate” da qualche Hacker.

Proprio per questo ci sono poche ma valide e sicure azioni che possiamo intraprendere per proteggere quello che inseriamo automaticamente online. In pochi minuti, grazie a questi suggerimenti, potrai utilizzare una password più sicura e alzare il livello di protezione.

Come gestire l’account Amazon in sicurezza

Prima di tutto bisogna verificare che i proprio dati siano inseriti correttamente, quindi email e numero di telefono. Questi sono importanti per aumentare il livello di protezione. Infatti se qualcuno tentasse di accedere, Amazon invierebbe subito un allarme. Inoltre il numero di telefono serve a ricevere un passcode.

Fondamentale è creare una password sicura. Uno dei metodi migliori è farsi aiutare da un gestore online in grado di creare chiavi molto complesse. In caso contrario è possibile crearne una unica, diversa da quelle che si utilizzano in altri account, tipo Gmail, che abbia caratteri alfanumerici, ci siano maiuscole e anche caratteri speciali, come @,#,§.

Per incrementare la sicurezza è possibile utilizzare il metodo della verifica in due passaggi (2SV). Per farlo basta entrare nella sezione sicurezza dell’account Amazon e premere sul pulsante Modifica accanto alle impostazioni 2SV.

Saranno fornite due opzioni per ricevere i codici, o tramite numero di telefono o attraverso la App Authenticator. Nel primo caso si riceverà un messaggio di testo con un codice nuovo, ogni volta che si entrerà nel sistema. Nel secondo, l’app Authenticator consentirà l’accesso.

L’autenticazione a due fattori di sicurezza

Come utilizzare l’app Authenticator? Basta scansionare con lo smartphone il codice QR che apparirà. Subito sarà mostrato un codice a 6 cifre che andrà inserito sul sito Amazon. Una volta cliccato sul pulsante di approvazione sarà possibile utilizzare liberamente la piattaforma in tutta sicurezza, liberi dal possibile utilizzo fraudolento di qualche malintenzionato.