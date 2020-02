‘Mad’ Mike Hughes è morto a seguito di una delle sue imprese: lanciarsi con un razzo fatto in casa per dimostrare che la terra è piatta

Il pilota statunitense di 64 anni ‘Mad’ Mike Hughes, conosciuto ai più per aver più volte tentato imprese fuori di testa, è morto dopo aver tentato un esperimento, mal riuscito. Hughes, infatti, voleva dimostrare come la terra fosse in realtà piatta in una maniera del tutto particolare: lanciarsi con un razzo ‘home made’ a circa 1500 metri d’altezza e poi paracadutarsi. Qualcosa però non è andato come pianificato, e ‘Mad’ Mike si è schiantato al suolo insieme al razzo di sua creazione, perdendo la vita a soli 64 anni. La dichiarazione della morte del pilota è arrivata nella giornata di ieri, intorno alle ore 14, da parte della polizia della contea di San Bernardino.

‘Mad’ Mike Hughes stava registrando una serie tv

La inusuale iniziativa presa dal pilota statunitense ‘Mad’ Mike Hughes aveva alle sue spalle un motivo di fondo: stava registrando una serie tv. Nello specifico, si tratta di ‘Homemade Astronauts’, basato sulla produzione di missili fatti in casa che sarebbe dovuta andare in onda sul canale tematico ‘Science Channel‘. È stata la stessa emittente televisiva a confermare la prematura scomparsa del pilota statunitense, dichiarandone la morte sul colpo a seguito dello schianto col suo razzo “i nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla sua famiglia e ai suoi amici in questo momento difficile. Era il suo sogno fare questo lancio e Science Channel era lì per raccontarlo“.

