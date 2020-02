Scontri tra tifosi del Lecce e del Bari: in fiamme un pulmino come si vede in questo Video che sta circolando in queste ore.

Attimi di paura, in queste ore, lungo l’autostrada A16 Canosa-Napoli dove sono avvenuti degli scontri tra tifosi del Lecce e quelli del Bari. Lo riferisce ‘Leccenews24.it’, secondo cui circa 150 sostenitori del Bari si sarebbero incrociati con quelli giallorossi presso il casello di Cerignola e avrebbero addirittura bloccato il traffico con dei chiodi sistemati lungo l’asfalto.

Scontri tra tifosi del Lecce e del Bari in autostrada: il Video

A quel punto, i tifosi del Bari avrebbero aggredito quelli del Lecce con spranghe e mazze di legno e letteralmente incendiato un pulmino con alcuni bengala. In strada erano presenti diversi bambini e alla fine si registrerebbero feriti in seguito a quanto accaduto tra i due gruppi ultras. Immediato l’intervento degli agenti della Polizia Stradale e del personale di Autostrade per l’Italia che avrebbero prima bloccato la circolazione per circa un’ora e poi permesso a tutti di riprendere regolarmente il proprio cammino. Ecco il VIDEO che sta circolando in queste ore sul web: