Psicosi Coronavirus, oggi moltissimi supermercati e discount del Nord Italia sono stati assaltati dai clienti preoccupari per eventuali quarantene di massa.

La psicosi Coronavirus ha colpito pesantemente in diverse regioni del Nord Italia, anche quelle che finora non sono state toccate da casi. Ieri infatti nonostante le prime allarmanti notizie sulla diffusione della malattia non avevano scatenato il panico. Ma la domenica ha scatenato la corsa all’approvvigionamento, in diversi casi senza motivo.

I primi a mettersi in moto sono stati gli abitanti della zona di Lodi e provincia, una delle più colpite. Rischiano la quarantena generale e quindi hanno fatto spesa nei supermercati della zona, alcuni dei quali già a metà giornata avevano finito le scorte. Ma è stato così anche nelle grandi città, come Milano e Torino.

Sul web per tutto il giorno si sono rincorse immaginbi e commenti, tra l’allarmato e lo sconcertato. Le immagini scattate dai clienti di supermercati e discount parlano chiaro: interi scaffali di soliti pieni di alimenti e di materiale si presentano desolatamente vuoti, in attesa che arrivino nuovi rifornimenti. La situaizone riscghia seriamente di sfugguire di mani, anche se al momento non c’è nessun problema nell’approvvigionamento da parte dei negozi.

Supermercati presi d’assalto, pasta, pane e detersivi sono già esauriti

Il weekend è classicamente dedicato alla spesa per le famiglie. Questo però è stato particolare. A Lodi e provincia, diversi clienti si sono presentati alle casse indossando la mascherina. Nel resto delle città no, ma in alcuni casi sono state registrate file interminabili alle casse. Ed è stato anche richiesto l’intervento della forza pubblica.

I generi più gettonati? Sicuramente pasta, riso e pane, ma anche turtrto quello che serve per la detersione delle persone e degli ambienti. Quindi saponi e detersivi, disinfettanti, candeggina, alcol e soprattutto Amuchina. Quesìt’ultima è letteralmemnte andata a ruba nei supermercafi ma anche nelle farmacia e parafarmacie italiane, in particolare quelle del Nord.

Tutti i proditto esauriti saranno ripianati in fretta, è interesse primario dei punti vendita farlo. Ma la corsa all’acquisto è diventata delirio anche in regioni, come la Liguria, che fino ad oggi non sono state toccate dal contagio. Almeno per il momento, comunque, non ci sono notizie di numero chiuso per la vendita di alcuni ptodotti, partendo da quelli alimentari. Quindi da domani sarà ancora possibile trovare di tutto, pasta compresa.