Sarà una domenica all’insegna del sole stando alle previsioni meteo. Preoccupa la prossima settimana, con il tempo che potrebbe improvvisamente cambiare.

Continua la fase di bel tempo sulla penisola. Come nella giornata di ieri, anche oggi sarà una giornata all’insegna del sole e delle temperature alte rispetto alle medie stagionali. Il campo di alta pressione oramai copre l’intera penisola, ma attenzione perchè potrebbe presentare qualche insidia.

Infatti nonostante regni il bel tempo, nella giornata odierna troveremo dei cieli più nuvolosi, ma nonostante ciò bisogna stare tranquilli visto che non sono previste precipitazioni.

L’inizio della nuova settimana dovrebbe presentare condizioni atmosferiche molto simili a queste, ma attenzione perchè da mercoledì potrebbe cambiare tutto. Proprio durante questa giornata, infatti, alcune insidie fredde potrebbero invadere la penisola, riportando freddo e precipitazioni. Andiamo adesso a scorpire che giornata ci risserverà questa domenica.

Meteo, domenica 23 febbraio

Come abiamo anticipato ampiamente, questa domenica dovrebbe riprendere le stesse condizioni atmosferiche della giornata di sabato. Il bel tempo dovrebbe farla da padrone, riscaldando la penisola con un bel sole, mentre alcuni cieli risulteranno nuvolosi, ma è scongiurato il rischio di pioggia. Andiamo quindi a vedere che tempo farà sui tre settori italiani.

Sulle regioni del Nord Italia il sole splenderà su quasi tutte le regioni. Qualche cielo maggiormente nuvoloso lo possiamo trovare soprattutto in Lombardia ed in Liguria, specie in quest’ultima regione che rischia di andare in contro a fenomeni atmosferici. Sulla Val Padana invece, nonostante il sole il clima risulterà rigido e freddo. Le temperature restano stabili, con massime dai 12 ai 17 gradi.

Invece sulle regioni dell’Italia Centrale continuano ad aumentare le nuvole sui cieli della Toscana. Qui però, come in altre regioni italiane, il cielo non riserverà fenomeni e quindi non si corre il rischio di pioggia. Altrove troveremo sole e bel tempo. Le temperature continuano a salire con massime tra i 16 ed i 20 gradi.

Stessa situazione al Sud Italia, dove i cieli risulteranno particolarmente sereni, e ci sarà un clima che ha il sapore primaverile. Qualche nube in più si formerà soprattutto sulla Calabria, ma senza riservare piogge. Le temperature qui risulteranno stabili, con massime dai 13 ai 18 gradi.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sul Meteo, CLICCA QUI !