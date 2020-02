Coronavirus, terza persona morta in Italia: era ricoverata in oncologia come annunciato dall’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

Proprio in questi istanti è giunta notizia del terzo morto in Italia per Coronavirus. Lo riferisce le redazione di ‘Skytg24’, secondo cui la vittima sarebbe una donna di Crema (Cremona) che era ricoverata in oncologia con una situazione clinica ormai molto compromessa. Come annunciato dall’assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, la vittima aveva però anche il Coronavirus.

Coronavirus, ospedale di Bergamo in isolamento

Intanto, proprio nelle scorse ore, altre 4 persone sarebbero risultate positive a Bergamo. Proprio per questo motivo, il pronto soccorso dell’ospedale di Alzano Lombardo sarebbe attualmente in isolamento e si starebbe addirittura valutando l’idea di chiudere l’intera struttura. Seguiremo con estrema attenzione questa vicenda, ma l’allerta Coronavirus si sta allargando ormai a macchia d’olio nella nostra penisola: i contagi hanno abbattuto il muro delle 100 persone, mentre la donna di Crema è la terza vittima in Italia per Coronavirus.

