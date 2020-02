Il Coronavirus è arrivato in Italia e in Serie A sono state rinviate molte partite della 25esima giornata. Ecco quali potrebbero essere le prossime a rischio

Alla fine quello che si temeva è accaduto: il Coronavirus ha varcato i confini italiani sta contagiando centinaia di persone. Nel decreto legge emanato dal governo e annunciato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ieri in tarda serata, c’è anche il blocco di tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e in Veneto di domenica 23 febbraio. Non solo, perché dopo i nuovi casi di virus in Piemonte è stato disposto anche il rinvio di Torino-Parma.

Il Coronavirus blocca la Serie A, ecco le prossime gare a rischio. Possibile stop dei campionati?

Oggi, dunque, non si giocheranno Inter-Sampdoria, Atalanta-Sassuolo e Verona-Cagliari, ma da qui alle ore 15 potrebbe cambiare ancora gli scenari. A questo punto, però, anche le prossime partite di campionato (e non solo) potrebbero essere a rischio. Si sta già ragionando su cosa fare per Inter-Ludogorets di Europa League di giovedì 27 febbraio a San Siro, ma anche il prossimo turno di Serie A potrebbe subire variazioni. Per esempio, domenica prossima ci sarebbe Milan-Genoa, ma soprattutto il big match in posticipo all’ ‘Allianz Stadium’ di Torino tra Juventus e Inter.

C’è da capire innanzitutto quanto dureranno le disposizioni del governo, che valuterà ovviamente l’andamento dei contagi da Coronavirus nei prossimi giorni. C’è anche un altro fatto da non sottovalutare. Sabato in Serie B è stato rinviato il match Ascoli-Cremonese, che anche se da giocare nella città marchigiana è stata considerata a rischio perché a Cremona ci sono stati dei casi accertati del virus. Se dovessero essere seguite le stesse linee guida, allora lo stop integrale dei campionati sarebbe inevitabile.