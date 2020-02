Coronavirus, scuole e chiese chiuse. E’ questo che è stato deciso dalla Regione e dalle diocesi del luogo, che vogliono evitare lo spargimento della malattia.

Il Coronavirus è arrivato in Italia, sono giorni che ve lo raccontiamo. Ormai la situazione nel nord dell’Italia è grave ed il pericolo di un contagio che si diffonde è un’eventualità molto vicina. Proprio per evitare che il coronavirus si diffonda a macchia d’olio nel resto d’Italia, ci sono stati diversi tavoli per la sicurezza e riunioni logistiche tra gli enti della regione. E’ fondamentale trovare un modo per arginare la malattia e per questo è necessario impedire il più possibile il contatto tra le persone. Il virus, che si contrae e si diffonde come un raffreddore comune, sta creando non pochi problemi ed i primi protocolli per combatterlo vengono aggiornati di ora in ora.

Coronavirus, scuole e chiese chiuse per evitare contagi: la situazione

In Piemonte, regione colpita in modo piuttosto importante dalla malattia, gli enti regionali hanno optato per la quarantena. I cittadini sono pregati di restare a casa e di ridurre al minimo i contatti e le interazioni con gli altri, in luoghi pubblici ed affollati. Per questo le scuole, le università ed anche le chiese resteranno chiuse in Piemonte fino a data da stabilirsi, riporta Sky.

